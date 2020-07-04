شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تحدد «شرطاً غريباً» لتعديل التغريدة بعد نشرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت منصة “تويتر” إنها ستبدأ بالسماح للأشخاص بتعديل تغريداتهم عندما يكون “هناك اعتماد واسع النطاق لأقنعة الوجه في العالم”، حيث لا توجد في الوقت الحالي طريقة لتعديل التغريدة بمجرد نشرها.

Advertisements

وأضفت منصة التدوين المصغرة نوعاً من التشويق ، للميزة التي طال انتظارها بالكتابة على حسابها الرسمي: “يمكنك الحصول على زر التعديل عندما يرتدي الجميع قناعًا”.