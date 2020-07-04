شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر تحدد «شرطاً غريباً» لتعديل التغريدة بعد نشرها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قالت منصة “تويتر” إنها ستبدأ بالسماح للأشخاص بتعديل تغريداتهم عندما يكون “هناك اعتماد واسع النطاق لأقنعة الوجه في العالم”، حيث لا توجد في الوقت الحالي طريقة لتعديل التغريدة بمجرد نشرها.
وأضفت منصة التدوين المصغرة نوعاً من التشويق ، للميزة التي طال انتظارها بالكتابة على حسابها الرسمي: “يمكنك الحصول على زر التعديل عندما يرتدي الجميع قناعًا”.
وسمحت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، من ضمنها “فيسبوك”، للأشخاص بتعديل ما ينشرونه منذ سنوات، ويشعر بعض مستخدمي “تويتر” بالحيرة من سبب عدم توفير “تويتر” للميزة نفسها.
ويسمح خيار تحرير التغريدة لمستخدمي المنصة بتصحيح التغريدات في حال نشروا شيئًا وأدركوا لاحقًا أنه كاذب، أو إذا قاموا ببساطة بخطأ مطبعي.
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