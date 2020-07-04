شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يشرح أعراض لـ«الإجهاد الحراري».. و5 إجراءات لإنقاذ المصاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت هيئة الهلال الاحمر، من خطورة الإجهاد الحراري لا سيما في فصل الصيف والارتفاع المضطرد في درجات الحرارة.

وقال هيئة الهلال الأحمر، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: “عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة، ونسبة الرطوبة عالية، قد يتعرض الشخص للإجهاد الحراري، تعرَّف على أعراضه وطريقة إسعاف المصاب به”.

– أعراض الإجهاد الحراري

صداع ودوخة وإعياء

غثيان وقيء

رطوبة الجلد وزيادة التعرق وشحوبة اللون

التنفس بشكل سريع وسطحي

Advertisements

سرعة وضعف النبض

– طريقة إنقاذ المصاب

انقل المصاب إلى مكان بارد، واخلع عنه ملابسه الخارجية

قدم له كميات كبيرة من السوائل مع قليل من ملح الطعام إذا كان واعيا

ساعده لكي يستلقي على ظهره واجعل قدميه في مستوى أعلى من جسمه

رش عليه الماء البارد مع استعمال التهوية لتبريد جسم المصاب

إذا لم يتحسن اطلب له الإسعاف (997)