«وكيل الصحة»: التزام المواطنين جنّب المملكة زيادة المصابين 4 أو 5 أضعاف (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، إن هناك التزاما من جانب المواطنين، ولكن ليس بالدرجة التي تسمح بالتحكم في مستويات انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن المستوى الحالي من الالتزام جنّب المملكة زيادة المصابين 4 أو 5 أضعاف الأعداد الموجودة بالوقت الحالي.
وأوضح عسيري، خلال مداخلة في القناة الإخبارية،أن وصول إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 200 ألف حالة في المملكة يشير إلى أنه لم يكن هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي عوّلت عليها الوزارة لمنع زيادة عدد المصابين.
كما أكد أن الاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية يهدف في المقام الرئيسي لتقليل أعداد الإصابات اليومية، بما يسهم في تقليل أعداد المنومين في المستشفيات والوفيات.
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