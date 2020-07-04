شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يكشف حقيقة إعلان وظائف القطاع الغربي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله في منشور يفيد بإعلان استقبال طلبات الوظائف يدويا في القطاع الغربي، وأن التقديم يبدأ من تاريخ 11/11 بمركز التجنيد ببحرة من الساعة 5 فجرا لمدة أسبوع.
وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، علماً أن الإعلان عن الوظائف لايتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية”.
وأضافت وزارة الحرس الوطني “نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط”.
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