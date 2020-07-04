شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» يكشف حقيقة إعلان وظائف القطاع الغربي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله في منشور يفيد بإعلان استقبال طلبات الوظائف يدويا في القطاع الغربي، وأن التقديم يبدأ من تاريخ 11/11 بمركز التجنيد ببحرة من الساعة 5 فجرا لمدة أسبوع.

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: “إنه لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، علماً أن الإعلان عن الوظائف لايتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية”.

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وأضافت وزارة الحرس الوطني “نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط”.