شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات التهرب الزكوي والضريبي.. تصل لأضعاف السلعة نفسها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عقوبات التهرب الزكوي والضريبي، وأوضحت أن التهرب الزكوي أو الضريبي يعني التلاعب بالحسابات والفواتير وإخفاء بعض الفواتير بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المدفوعة.
وأوضحت الزكاة والدخل، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة التهرب كبيرة تصل لأضعاف السلعة نفسها، تكون العقوبة كالتالي:
أولا: ضريبة الدخل بنسبة 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش.
ثانيا: ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل لـ 3 أضعاف قيمة السلعة محل التهرب.
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