شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات التهرب الزكوي والضريبي.. تصل لأضعاف السلعة نفسها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عقوبات التهرب الزكوي والضريبي، وأوضحت أن التهرب الزكوي أو الضريبي يعني التلاعب بالحسابات والفواتير وإخفاء بعض الفواتير بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المدفوعة.

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وأوضحت الزكاة والدخل، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة التهرب كبيرة تصل لأضعاف السلعة نفسها، تكون العقوبة كالتالي:

أولا: ضريبة الدخل بنسبة 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش.

ثانيا: ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل لـ 3 أضعاف قيمة السلعة محل التهرب.