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شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تكشف أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.. وتقدم الحل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم السبت، أسباب ملاحظة عملائها لارتفاع قيمة فواتير المياه الشهرية.
وأوضحت الشركة أن نتائج تحليل تسويات فواتير العملاء المرتفعة أظهرت أن سبب ارتفاع الاستهلاك هو أحد ثلاثة أمور:
– التسربات الداخلية 82% أبرزها (العوامة، رقبة الخزان، كرسي المرحاض).
– تحديث بيانات العقار واستحقاق تقسيم الوحدات 16%.
– قراءات العدادات القديمة 2%.
وأكدت الشركة أنها أنهت تنفيذ مبادرة رشد للقطاع السكني للكشف عن التسربات الداخلية وتركيب الأدوات المرشدة لـ1000 منزل لعملاء فواتيرهم مرتفعة، وكانت أبرز النتائج أن 93% من حالات الارتفاع المفاجئ للفواتير سببها التسربات الداخلية، لافتة إلى أنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لإصدار مواصفات خاصة لخزانات المياه الأرضية والعوامة تمنح تحكم أدق بالمياه، كما تمنع حدوث التسربات.
ودعت الشركة عملائها إلى تحديث بياناتهم عبر قنواتها الرسمية، وطلب تقسيم الوحدات، ومتابعة الاستهلاك، مع أهمية فحص التسربات الداخلية ومعالجتها، وتركيب أدوات ترشيد الاستهلاك، ومراعاة سلوكيات الاستخدام.
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