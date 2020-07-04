لن تصدق.. كمامة ذهبية بـ4 آلاف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتدى رجل هندي كمامة مصنوعة من الذهب بقيمة قال إنها تقرب من أربعة آلاف دولار للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى على نطاق واسع في الهند، مشيراً إلى أن الكمامة مصنوعة من أونصتين من الذهب (60 غراماً)، واستغرق إنجازها ثمانية أيام.



وقال رجل الأعمال شانكار كورهادي، من مدينة بونا غربي الهند، لوكالة فرانس برس: "إنها كمامة رفيعة وتضم مسامات صغيرة لمساعدتي على التنفس".

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وأضاف: "لا أعلم ما إذا كان ذلك كافياً للوقاية من فيروس كورونا، لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى".

وأشار رجل الأعمال، البالغ 49 عاماً، إلى أنه يهوى التزين بحلي ذهبية تزن كيلوغراماً لدى الخروج من المنزل تشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.

وأوضح كورهادي، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريراً عن رجل يضع كمامة من الفضة.

وتابع: "الناس يستوقفونني لالتقاط صور (سيلفي) معي. هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق".