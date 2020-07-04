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وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى خليفة في مدينة التربة.
وأشار إلى تصاعد التوتر في مدينة التربة، مع استقدام الشرطة العسكرية تعزيزات جديدة من مدينة تعز، وهو ما قوبل بخطوة مماثلة من اللواء 35 مدرع، حيث عزز مواقعه التي يتمركز فيها بقوات إضافية.
يشار إلى أن القوتين محسوبتان على الشرعية، حيث تتبع الشرطة العسكرية حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، فيما تدعم الإمارات اللواء 35 مدرع الذي يتمركز في مديريات تعز الجنوبية وصولا إلى الساحل الغربي، حيث توجه لحزب الإصلاح اتهامات بالسعي للسيطرة على كل المديريات بالمحافظة التي تمثل همزة الوصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والاستحواذ على النفوذ فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... مواجهات بين قوتين من الجيش التابع للحكومة الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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