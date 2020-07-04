ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم السبت، على لسان الصحاف، ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية بين تركيا والعراق لتجاوز التصعيد العسكري أحادي الجانب.
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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عملية جوية جديدة، باسم "مخلب النمر"، استكمالا لعملية "مخلب النسر" التي بدأتها ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق.
فيما كشفت مصادر أمنية الشهر الماضي لصحيفة "يني شفق" التركية عن مساع تركية لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة شمال العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي بارز، قوله إن القوات التركية "ستركز على منطقة سينات بعد عمليتها العسكرية في هفتنين شمال العراق، وستنشئ قواعد عسكرية على هذا الخط"، لافتا إلى أن الهدف من إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة "هو منع عودة عناصر حزب العمال الكردستاني إليها".
وسبق أن استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لديها، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكف عما وصفته بـ"الأفعال الاستفزازية".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية: بغداد يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن لإدانة "الاعتداء التركي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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