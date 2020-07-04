قرقاش: هذا سر نجاح الإمارات عربيا وإقليميا

وكتب على "تويتر"، اليوم السبت: "واكبت سياسة الإمارات الخارجية تجربتها التنموية الرائدة وموقعها كثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط". وتابع: "أسست الإمارات لمصداقية وجدية جعلتها الشريك الطبيعي في قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وشبكة علاقات مهمة بنتها الإمارات عبر شفافية المواقف وعقلانية التوجه". وقال: "الإمارات لا تعمل بانفرادية في سياستها الإقليمية بل عبر شراكات عربية ودولية"، مضيفا: "لعل هذا هو أحد أسباب نجاح حضورها العربي والإقليمي". وأوضح وزير الدولة الإماراتي: "تدرك الإمارات وهي تقترب من احتفالها بالخمسين أن مرحلة ما بعد أزمة كورونا، في توجهها الدولي تتطلب توظيف المصداقية وتراكم العلاقات الإيجابية مع منظور جديد يرى في التعاون العلمي والتكنولوجي إضافة ضرورية لموقعها في العالم". Advertisements وأضاف أنور قرقاش: "هدف طموح سندركه بالعمل والإرادة". © Sputnik / 10 معلومات عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

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