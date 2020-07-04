4128 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت السعودية اليوم السبت عن تسجيل 4128 إصابة بفيروس كورونا و2642 حالات شفاء جديدة.
وأحصت وزارة الصحة السعودية 56 وفاة جديدة بسبب الفيروس.
وكانت الصحة السعودية جددت دعوتها إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من الجائحة، مؤكدة على أن يرتدي كل شخص عند خروجه من المنزل كمامة، سواء طبية أو قماشية أو وضع غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وبينت الوزارة أن وصول إجمالي المصابين بكورونا إلى أكثر من 200 ألف حالة يشير إلى أنه لم يكن هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.
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