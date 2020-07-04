رئيسة حزب تونسي معارض: أردوغان ينفذ أجندة الإخوان في المغرب العربي

واتهمت موسى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه يسعى لتنفيذ أجندة جماعة "الإخوان المسلمون" في المغرب العربي، وذلك بحسب موقع قناة "العربية".
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وتابعت موسي "البرلمان التونسي أصبح تحت سيطرة رجل الإخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي"، وذلك ردا على إسقاط لائحة حزبها المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها.
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