العراق و بريطانيا يبحثان تطوير التعاون الأمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الداخلية العراقى عثمان الغانمى، اليوم السبت مع السفير البريطانى في العراق ستيفن هيكي ،سبل تعزيز و تطوير التعاون الامني.

و أكد الوزير خلال لقائهما اليوم ببغداد ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، حرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما ينسجم مع أسس الاحترام والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أهمية التنسيق الأمني والتعاون الاستخباري، مشدداً أيضاً على أهمية تبادل الخبرات الأمنية.

من جانبه أكد السفير البريطاني سعي بلاده في تطوير العمل المشترك بين البلدين.

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