وزير الصحة الجزائرى: وفاة 26 من العاملين فى القطاع الصحى وإصابة 1515 بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرى البروفسور عبد الرحمن بن بوزيد بالجزائر العاصمة، عن وفاة 26 شخصا من العاملين في القطاع الصحي، جراء فيروس كورونا، وإصابة 1515 آخرين بالوباء.
وأوضح الوزير الجزائرى أن القطاع الصحى فقد نتيجة انتشار الفيروس 26 عاملا، وإصابة أكثر من 1500 آخرين بعضهم تماثل للشفاء والبعض الآخر لازال قيد العلاج.
وبخصوص ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة بعد تخفيف الحجر الصحي، قال وزير الصحة الجزائرى إن هذه الزيادة في الحالات هي "وضعية عالمية راجعة إلى طبيعة الفيروس" والجزائر أصبحت تصنف في نفس الوتيرة والتي يرجحها الخبراء إلى "عدم احترام القواعد الوقائية".
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