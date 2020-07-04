شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 146 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 13434 حالة في المغرب.

وأكدت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 726489 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأشارت الصحة المغربية إلى تسجيل وفاتين جديدتين بسبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 232 حالة، بالإضافة إلى شفاء 54 حالة جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 9214 حالة.

Advertisements

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية