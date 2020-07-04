شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد متى يبدأ وينتهي العزل المنزلي في حالة الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الصحة متى يبدأ العزل أو الحجر المنزلي ومتى ينتهي في حالة الإصابة أو الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب أن الالتزام بالعزل المنزلي لمن لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري. Advertisements وأضافت أنه يجب أيضا الالتزام بالحجر المنزلي للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري. وتابعت وزارة الصحة، أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه الأعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض (الحرارة، السعال، ضيق التنفس لمدة 3 أيام”.

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