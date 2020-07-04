شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تكشف عدد المركبات المسموح للمواطن استيرادها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن الحد الأقصى من المركبات المسموح للمواطن استيرادها خلال العام الواحد،

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وأوضحت الجمارك خلال تغريدة عبر موقعها الرسمي بـ “تويتر” أنه يسمح للمواطن الذي يحمل الهوية الوطنية المستقلة باستيراد مركبتين كحد أقصى خلال السنة الواحدة (12 شهرًا)، بشرط أن لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف.

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك النظام يسري ما لم يكن لدى المواطن سجل تجاري يخوله الاتجار بالسيارات.