شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 50 مئوية بدءاً من الغد.. «الحصيني» يتوقع أقوى «موجة حر» في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بدء موجة حر “رابعة” منذ دخول صيف هذا العام، اعتبارًا من يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

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وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، 50 درجة مئوية على الشرقية والخليج، وتقترب من نفس الدرجة على الرياض والقصيم، وتعتبر أقوى موجة حر تضرب تلك المناطق هذا العام حتى الآن متوقع ومدتها أسبوع، مشيرًا إلى أن باقي المناطق تظل حول معدلاتها الطبيعية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، اليوم السبت، على مناطق (نجران وجازان وعسير)، وكذلك مرتفعات الباحة.

كما توقعت الأرصاد، نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار يحد مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، وعلى أجزاء من المنطقة الشرقية.