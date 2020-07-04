شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 دقيقة زمن الاستجابة للحالات الطارئة في «المرقبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بالدور الكبير الذي يؤديه الضباط وضباط الصف وأفراد مركز شرطة المرقبات في الحفاظ على الأمن في منطقة الاختصاص، خاصة أن المنطقة تمتاز بخصوصية اقتصادية وتجارية وتتوافد عليها أعداد كبيرة من الناس؛ الأمر الذي يشكل كثافة بشرية عالية وتعاملات وتفاعلات اجتماعية واقتصادية متنوعة بين هذه الفئات.
جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة المرقبات ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد علي غانم، مدير المركز، ونائبه العقيد عيسى أحمد سالم، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.
واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 3 دقائق و41 ثانية، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 5 دقائق و51 ثانية، كما اطلع على النتائج الخاصة بمعدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف من السكان، ومعدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ونسبة البلاغات المقلقة المعلومة من إجمالي البلاغات المقلقة المجهولة.
واطلع على إنجازات مركز شرطة المرقبات وعلى مبادرة جهاز الاستنجاد الذكي.
كما تم استعراض برنامج خطوة ذكية الهادف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، حيث تم من خلاله تسجيل 2678 إفادة، وإصدار 92 تقريراً، والانتقال إلى 45 بلاغاً مهماً.
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