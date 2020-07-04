35 % من موظفي «قضاء أبوظبي» يستأنفون عملهم الأحد

يستأنف موظفو دائرة القضاء في أبوظبي، العودة إلى مقار العمل، من الأحد 5 يوليو، بنسبة 35% قابلة للزيادة تدريجياً، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وأكدت الدائرة أن مختلف القطاعات والإدارات حققت نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتقنيات الاتصال المتطورة، عقب تطبيق نظام العمل عن بُعد، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. لافتة إلى تطبيق نحو 150 مشروعاً وفكرة تطويرية في التحول الرقمي، بما كان له دور كبير في إنجاح التقاضي عن بُعد.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة، ولاسيما بعد انتهاء جائحة فيروس «كورونا» ستشهد استمرار للتقاضي عن بُعد في أغلب القضايا، باستثناء التي تستوجب الحضور لقاعات المحاكمات. مبينة أن البنية التحتية للدائرة جاهزة بنسبة 100 % لاستمرارية تطبيق التقاضي عن بُعد، وأن إدارة تقنية المعلومات نجحت أخيراً في زيادة القدرة الاستيعابية لمستخدمي نظام التقاضي عن بُعد، حيث أصبح النظام قادرا على استيعاب نحو 10 آلاف مستخدم من القضاة والمتعاملين والموظفين والمتقاضين في آن.

سلامة الموظفين

وأوضحت الدائرة أنها اعتمدت حزمة من الإجراءات تضمن سلامة الموظفين العائدين للعمل، كفحص درجة الحرارة، واستبدال البصمة بتأكيد الحضور، باستخدام بطاقة الحضور والانصراف، واتباع الملصقات الإرشادية والإجراءات الاحترازية المعمول بها.