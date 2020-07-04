«الشارقة الرياضي» يُطلق برنامج «عطلتنا غير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق غداً الأحد، برنامج صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير» الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة 18 نادياً في الإمارة الباسمة، ويستمر حتى 30 يوليو الجاري عبر نظام الاتصال المرئي.

وتم تسجيل 80 منتسباً في المجلس، للأعمار من 8 سنوات حتى 12 سنة بنين وبنات، وتستمر فعاليات وأنشطة البرنامج لمدة ساعتين يومياً من الخامسة مساء حتى السابعة مساء.

وأوضح عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أن إقامة هذه الفعالية في الإجازة الصيفية تأتي للاهتمام بالنشء من كلا الجنسين، وقال: «حظي البرنامج بإقبال كبير من أولياء الأمور للتسجيل منذ الإعلان عنه ليتم إغلاقه خلال يوم واحد، وتم وضع برنامج منوع يضم العديد من الأنشطة والفعاليات الدينية والترفيهية والرياضية والثقافية والتوعوية والصحية التي تسعى في مجملها إلى تنمية قدرات المنتسبين والجمع بين الترفيه والتسلية والفائدة، وترسيخ القيم ونشر الوعي والحفاظ على الهوية الوطنية، إلى جانب إقامة العديد من المسابقات المختلفة التي تعمل على إظهار المواهب وترفع حماس المنتسبين الذين سيتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات حسب الفئة العمرية، تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية في المجلس».

وأضاف: «يشارك 18 نادياً من الأندية التابعة للمجلس في هذا البرنامج، وهي أندية الشارقة، والشطرنج والثقافة للفتيات، والشارقة الثقافي للشطرنج، والثقة للمعاقين، والفروسية، والحمرية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والرياضات البحرية والسيارات القديمة، ومليحة والذيد والبطائح والمدام، والصقارين وخورفكان، وخورفكان للمعاقين، ودبا الحصن واتحاد كلباء».