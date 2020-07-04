شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاق بالضرر ينقذ خليجية من عنف زوجها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: أمير السني
قضت المحكمة الشرعية بالفجيرة، بقبول دعوى تقدمت بها خليجية للطلاق من زوجها بسبب الضرر.
وكانت الزوجة قد تقدمت بعريضة لدى المحكمة تفيد بأنها تريد الطلاق من زوجها، بسبب المعاناة التي واجهتها خلال حياتهما الزوجية التي استمرت لسنوات دون تحسن، حيث كان الزوج يسبها، ويضربها أحياناً. وقد ذهبت إلى منزل أسرتها مرات عدة. فيعمل على إعادتها ويتعهد أمام ذويها بعدم التعرض لها، ولكنه يعود إلى سلوكه السيّئ.
فسجلت المدعية حديث زوجها في إحدى المرات وهو يسبها وأهلها، واحتفظت بالتسجيل ولجأت الى محامية لمساعدتها في قضية الطلاق. وتقدمت المحامية بالعريضة الى المحكمة مدفوعة بالأدلة التي تثبت وقوع المدعية في الضرر من زوجها، فقررت المحكمة قبول الدعوى.
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