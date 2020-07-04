شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبد الغفار يشيد بطواف دبي الدولي للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب سعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة عن شكره لاتحاد الدراجات على مبادرته بتقديم قميص طواف دبي النسائي الدولي الذي نظمه الاتحاد إلى الجهات الراعية ومن بينها الهيئة العامة للرياضة تقديراً لدعمها ورعايتها للطواف، مما أسهم في نجاحه بالشكل الرائع والمشرف لرياضة الإمارات بشكل عام والدراجات بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الهيئة لنورة الجسمي، رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات مديرة طواف دبي النسائي الدولي التي قدمت قميص الطواف لسعيد عبد الغفار، تعبيراً عن تقدير اللجنة المنظمة العليا باتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار لدور الهيئة العامة للرياضة في دعم مسيرة الاتحادات الرياضية ومن بينها اتحاد الدراجات.

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