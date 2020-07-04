شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تعتزم تقديم عرض جديد بشأن الديون إلى هيئة البورصات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مصدر حكومي الجمعة: إن حكومة الأرجنتين تعتزم تقديم عرض إعادة هيكلة ديون جديد إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خلال الأيام المقبلة.

تحاول الأرجنتين تجنب مواجهة قانونية فوضوية مع دائنيها من خلال إبرام اتفاق لإعادة هيكلة ديون خارجية بنحو 65 مليار دولار.

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