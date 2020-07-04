«أطفال الشارقة» تستثمر طاقات منتسبيها «عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تقديم العديد من البرامج والأنشطة «عن بعد»، بهدف تنمية واستثمار طاقات الأطفال من مختلف المراكز في مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.في مسار«العلوم والتكنولوجيا» تُقدم مجموعة من الورش والدورات التدريبية لتنمية قدرات الأطفال من أبرزها: برنامج «تطبيقات الهواتف الذكية» الذي يهدف لإكساب الأطفال مهارات تصميم تطبيقات الهواتف الذكية التي تعمل على نظام «الأندرويد»، في البرمجة وتصميم تطبيقات صغيرة ومتوسطة، وكذلك أهم الاحتياحات الأساسية لتجهيز بيئة العمل، ومعاينة التطبيق، وإضافة الصورة والصوت، وتنظيم عناصر المشروع من خلال التصميم باستخدام البرمجة. بجانب دورة«البرمجة والذكاء الاصطناعي» باستخدام برنامج «الأردوينو»؛ حيث تعرفوا إلى أساسيات البرنامج الذي يُستخدم لعمل المشاريع الذكية؛ وكذلك التسلسل المنطقي، والشروط والحلقات التكرارية للبرمجة، والقطع الإلكترونية التي يمكن استخدامها في إنشاء تجارب «الأردوينو».أما برنامج «سكراتش» «Scratch» الذي يُعد أحد أنواع برامج البرمجة السهلة والبسيطة الموجهة للطفل، فهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى الأطفال، وتعريفهم بأساسيات لغة البرمجة والمفاهيم الجديدة، والكائنات المستخدمة في البرمجة لإنشاء ألعاب وقصص تفاعلية باستخدام الرسومات المتحركة، واللغة البرمجية بصورة مباشرة، في حين هدف برنامج «POWER BI»، الذي يعالج البيانات ويحولها إلى رسوم بيانية بطريقة تفاعلية؛ إلى تعليم الأطفال البيانات وأهميتها في المشاريع المستقبلية، وكذلك تحويل البيانات المجدولة إلى رسوم بيانية تفاعلية، وجلب البيانات من مصادر مختلفة ومعالجتها، ثم عرضها بعد المعالجة، والخروج منها بتوصيات بناءً على النتائج.

العلوم والرياضيات



تضمن المسار مجموعة من الورش في مجال العلوم والرياضيات منها: «الإلكترونيات البسيطة» وتهدف إلى إكساب الأطفال مهارات التمييز بين مكونات الدائرة الإلكترونية وأهميتها واستخدامها وقياسها، وكيفية تركيبها وتشغيلها،والتعرف إلى سلامتها، إلى جانب ورش في التجارب العلمية والافتراضية.

وتعرف المنتسبون على مفهوم محاربة التصحر وطرق زراعة البذور والشتلات وتجهيز التربة، واستغلال المساحات؛ إضافة إلى مهارات تدوير العبوات البلاستيكية كأوانٍ للزراعة؛ من خلال ورش«البيئة الزراعية الخضرة، وإعادة التدوير».

أما في دورة عبقري الرياضيات «يوسي ماس» بمختلف المستويات؛ فقد تعرفوا إلى المفهوم العالمي لنظام الحساب الذهني، وطرق الحساب باستخدام آلة «الأباكس» في حل العمليات الحسابية الأربع وهي:«الجمع والطرح والضرب والقسمة»، لتنمية مهاراتهم العقلية والذهنية في العمليات الحسابية بدقة وسرعة عالية، ورفع معدل التركيز لديهم، وتعزيز الثقة بالنفس.

وضمن مسار الفنون تلقى الأطفال مجموعة من الورش الموسيقية والتي هدفت إلى تنمية الحس الموسيقي لديهم، منها: ورشة «آلة الريكوردر، وعازف البيانو والعود الصغير؛ والساكسفون، والإيقاع، والآلات الوترية، الفلوت، والترامبيت».

من جانبٍ آخر استمتع الأطفال بتجربة ممارسة الأنشطة الرياضية «عن بعد» في مسار «الرياضة» حيث تم تنفيذ ورش وتدريبات رياضية مختلفة منها: «الشطرنج» تعرفوا خلالها إلى أهمية وفوائد لعبة الشطرنج والأدوات الخاصة بها، وكذلك الخطط الهجومية وقانون اللعبة، كما تدربوا على مهارات رياضة الجودو، وقوانينها من خلال التدريبات التي هدفت إلى صقل مهاراتهم؛ وإتاحة الفرصة لهم لاستثمار أوقات الفراغ، فضلاً عن ورش في اللياقة البدنية للحفاظ على صحتهم وكذلك تحسين كفاءة القلب، والمحافظة على جسم خالٍ من الدهون.