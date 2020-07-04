خسوف جديد في دول أوروبية وإفريقية.. غداً

تشهد مناطق عدة من العالم، غداً الأحد، خسوفاً جديداً للقمر يستمر لنحو ساعتين و45 دقيقة تقريباً، ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في معظم جنوب وغرب قارة أوروبا، وقارة إفريقيا، ماعدا الجزء الشمالي الشرقي منها، ومعظم أمريكا الشمالية والجنوبية، إلى جانب نيوزيلندا والمحيط الباسفيكي والمحيط الأطلسي والهندي، والقارة القطبية الجنوبية، في حين لا يمكن مشاهدته في دول الخليج العربي.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إن القمر لا يعبر في الخسوف شبه الظلي الذي يحدث اليوم، الجزء المظلم من ظل الأرض «الظل»، لكنه يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت (شبه الظل)؛ لذلك فإن قرص القمر سيبقى مضاء بالكامل.

ولفت المعهد إلى أن هذا الخسوف تمكن رؤيته من خلال التليسكوبات.

وبحسب المعهد المصري، فستكون بداية الخسوف في الساعة الخامسة وسبع دقائق صباحاً، وتكون نهايته في السابعة و52 دقيقة.

أما ذروته التي تحجب فيها منطقة شبه ظل الأرض 35% تقريباً من قرص القمر، فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرية، في الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي (8:30 بتوقيت الإمارات).