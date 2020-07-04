شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف طالب سرّب إجابات امتحانات الثانوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
أوقفت أجهزة الأمن المصرية، أمس السبت، المحرر المسؤول عن إدارة صفحتين وقناة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسريب إجابات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نجحت في تحديد شخصية المسؤول عن إدارة الصفحة المسماة «شاومينج 2020»، بموقع «فيسبوك»، بعد نشر عدة مشاركات للصفحة، يدعي خلالها قدرته على توفير أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، نظير مقابل مادي، وقالت الوزارة إن طالباً يقيم بدائرة قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية، يقف وراء ارتكاب تلك الجريمة. وأشارت إلى أن ضباطاً نجحوا في توقيف الطالب بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف النقال، المستخدم في إدارة عدد من الصفحات المخصصة لتسريب أسئلة الامتحانات عبر «فيسبوك»، إلى جانب قناة عبر تطبيق المحادثات «تيلجرام».
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