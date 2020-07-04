شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحوسني يعود إلى حتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى عاد خلف الحوسني إلى حتا على سبيل الإعارة لمدة عام بعد أن جدد نادي الظفرة تعاقده مع اللاعب لمدة ثلاث سنوات وتمت إعارته إلى حتا مجدداً، وكان اللاعب صاحب الـ24 عاماً انتقل إلى حتا على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة ستة أشهر انتهت بنهاية الموسم الحالي.

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