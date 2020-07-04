شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» تنتظر رد اتحاد الكرة على شكوى شباب الأهلي وتجتمع الخميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت لجنة الانضباط خلال اجتماعها، السبت، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، مهلة حتى الأربعاء المقبل، للرد على شكوى نادي شباب الأهلي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً لنظر القضية يوم الخميس المقبل الموافق 9 يوليو الجاري.
من جانب آخر، تقدم المستشار حمدان رشود الزيودي، نائب رئيس اللجنة بطلب التنحي عن نظر القضية، وقد وافقت اللجنة على طلبه.
وكان نادي شباب الأهلي قد طالب في شكواه بتتويجه عن الموسم الماضي، كما طعن في خطوات إلغاء الموسم التي تمت من قبل الرابطة.
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