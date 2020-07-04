روسيا تتجاوز حاجز الـ 10 آلاف وفاة بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، السبت، حاجز الـ10 آلاف حالة بعد تسجيل 168 حالة جديدة خلال يوم واحد ليبلغ العدد الإجمالي 10027 حالة وفاة. وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الاصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 6632 إصابة مقارنة بـ 6718 في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 674515 حالة بالإضافة إلى تماثل 8968 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع المتعافين 446879 شخصاً.

وحافظت العاصمة موسكو لليوم الرابع على التوالي على معدل الإصابات اليومية دون عتبة الـ700 مع تسجيل 680 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، فيما شهد عدد الوفيات اليومية تراجعاً من 34 الجمعة إلى 25 السبت ووصلت بذلك حصيلة الحالات المسجلة في المدينة إلى 224210، منها 3929 حالة وفاة و156459 حالة شفاء.