شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: الآلاف يخرجون في مسيرات احتجاجية لدعم السود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجمع آلاف المتظاهرين، السبت، في شوارع المدن الأسترالية، مرددين شعارات تدعم حركة «حياة السود مهمة» سعياً منهم لزيادة الوعي بسوء معاملة سكان البلاد الأصليين.
إلا أن المسيرات الاحتجاجية في مدن بريسبان وداروين وبيرث شهدت تراجعاً في أعداد المشاركين مقارنة بالشهر الماضي، على وقع دعوات من السلطات لوقفها وسط مخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال بوجاين سبيرم، أحد المنظمين، إن المظاهرات الاحتجاجية تأتي امتداداً للاحتجاجات العالمية التي اندلعت بمقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد خلال احتجاز شرطة منيابوليس الأمريكية له في أواخر مايو/أيار.
وبث التلفزيون لقطات لمتظاهرين وهم يرددون هتافات من قبيل «كانت دائماً وستكون أبداً أرضاً للسكان الأصليين»، و«لا عدالة لا سلام، لا للشرطة العنصرية».
وتنتظر مدينة سيدني أن تشهد الأحد مظاهرة احتجاجية، بعد شهر منذ بدء خروج أولى المسيرات الداعمة للسود في أستراليا.
والشهر الماضي خرجت مسيرات في مدن ملبورن وبريسبان واديليد في تحد للقيود المحلية المفروضة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي من شأنها الحد من أعداد المشاركين. وحاولت الشرطة منع التجمعات في سيدني وملبورن، كما دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إلى عدم المشاركة في المسيرات.
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