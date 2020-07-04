71 ألف فحص تكشف 716 إصابة بـ«كورونا» و704 متعافين و3 وفيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر المصابين بفيروس «كورونا» ومخالطيهم، وعزلهم، أعلنت عن إجرائها أكثر من 71 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص، في الكشف عن 716 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 50857.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة، من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 321.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد، ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 704 حالات جديدة، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 39857. (وام)