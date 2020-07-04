العراق وسوريا يلتقيان بأربيل سبتمبر المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي المنتخبان العراقي والسوري في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل في مباراة ودية تقام بينهما على ملعب فرانسو حريري في أربيل بإقليم كردستان وذلك في اطار استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات بطولة أمم آسيا 2023.

وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد في بيان، إن «الاتحاد السوري لكرة القدم وافق على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين العراقي والسوري، في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، تحضيراً لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة، وأن هناك اتصالات تجرى مع عدد من المنتخبات، لتأمين مباراة ثالثة لأسود الرافدين».