صديقة نجل ترامب مُصابة بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن صديقة دونالد ترامب جونيور، النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، كيمبرلي جيلفويل، مُصابة بمرض كوفيد-19.

وحضرت جيلفويل خطاب الرئيس الأمريكي، والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني، الجمعة، في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية، وتعتبر كيمبرلي، المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة «فوكس نيوز»، من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وقد ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجرى على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس ترامب، وقد وضعت جيلفويل البالغة من العمر 51 عاماً، في الحجر فوراً، بحسب الصحيفة.

من جانبه، قال المسؤول الكبير في تمويل حملة ترامب، سيرجيو غور إنها في حال جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها، وفي المقابل، أتت نتيجة فحص دونالد ترامب جونيور سلبية، لكنه وضع نفسه في العزل احترازاً وألغى أي مشاركة له في نشاط عام.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن جيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس المتجهة إلى ماونت راشمور.