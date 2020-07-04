ونقلت القناة العبرية الـ"12"، مساء أمس الجمعة، على لسان هنغابي، أن أكثر من مليون من ناخبي الليكود يريدون فرض السيادة في إسرائيل، وبأنه على حكومته استغلال الفرصة.
وأكد هنغابي، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أنه يجب استغلال وجود رئيس أمريكي (دونالد ترامب) يتبنى النهج الذي يرى أن تطبيق السيادة هو جزء من أي ترتيب مستقبلي في بلاده، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ضم، وبلاده لا تسميه "ضم"، بل تطبيق للسيادة الإسرائيلية كما فعلت من قبل في مرتفعات الجولان والقدس الشرقية المحتلتين.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.
بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير إسرائيلي: نستغل وجود ترامب في تطبيق خطة "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.