وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهيئة حددت يومي 9 و 10 أغسطس/ آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.
© Sputnik / Mohamed Hassan
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
وقال المستشار لاشين خلال المؤتمر، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، و قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد انتخاب أول مجلس للشيوخ في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.