تحديد موعد انتخاب أول مجلس للشيوخ في مصر

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الهيئة حددت يومي 9 و 10 أغسطس/ آب المقبل في الخارج، ويومي 11 و12 من نفس الشهر لإجراء الانتخابات في الداخل.

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ودعا المستشار، لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الذين لهم الحق في الاقتراع بالداخل والخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئة بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وقال المستشار لاشين خلال المؤتمر، إن الانتخابات ستجري وفق قوانين مجلس الشيوخ وتعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، و قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الناخبين خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة كورونا، وأنه يجرى العمل على قدم وساق داخل أروقة الهيئة الوطنية، نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في أبريل/ نيسان من العام الماضي.