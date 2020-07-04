توجيهات عاجلة من السيسي بشأن المخازن الاستراتيجية

ووجه السيسي، في اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بالإسراع في عملية إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي بهدف ضمان توفر احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء سواء من الإنتاج المحلي أو العالمي، لمواجهة أي تداعيات طارئة في هذا الإطار، وذلك بالتوازي مع جهود هيئة الشراء الموحد.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات "مشروع إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الدولة"، وذلك بحسب موقع "بوابة الأهرام".

كما وجه الرئيس بإنشاء تلك المخازن الاستراتيجية بالقرب من شبكة المحاور الرئيسية لضمان سهولة النفاذ إليها، وكذلك إقامتها على نطاق جغرافي يضمن أفضل وأسرع تغطية لرقعة الجمهورية، فضلاً عن تصميم المخازن وفق أعلى النظم العالمية، بما فيها ميكنة منظومة التخزين باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة التي تسعى لتوفير عوامل استدامة نجاح المشروعات القومية وفاعلية إدارتها بعد إقامتها.

كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله، إلى جانب كيفية تعظيم موارده والأصول الخاصة به وهيكله المالي والتمويلي ومشروعاته المستقبلية، فضلاً عن دوره المنتظر في دفع معدلات النمو الاقتصادي.