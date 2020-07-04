تونس... وقفة احتجاجية بعد رفض مناقشة تصنيف "الإخوان" تنظيما إرهابيا

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهو أحد أحزاب المعارضة، عبير موسي، إن البرلمان أصبح مسرحا للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.

كما ذكرت أن "تونس في خطر في ظل هيمنة الإخوان"، معتبرة أن القضاء لا يقوم بدوره في ردع العنف السياسي.

© Sputnik . mariam gdera وقفة احتجاجية لحزب تونسي بعد رفض البرلمان مناقشة تصنيف "الإخوان المسلمون" تنظيم إرهابي Advertisements

واعتبرت أن عدم تمرير اللائحة التي تقدمت بها كتلتها لتصنيف تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا على الجلسة العامة ومصادرة حق ‏النواب في التصويت عليها أو رفضها خرق للقانون‎.

© Sputnik . mariam gdera وقفة احتجاجية لحزب الدستوري الحر التونسي

من جهته اعتبر النائب والقيادي بالدستوري الحر، كريم كريفة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن عدم تمرير اللائحة يعد خرقا صارخا للقانون واعتداء على الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.

يشار إلى أن البرلمان التونسي قرر أمس الجمعة عدم تمرير اللائحة التي تعتبر حركة الإخوان حركة إرهابية لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور التونسي تقديم مبادرة تشريعية عوضا عن استعمال آلية اللوائح.