الجيش اليمني يعلن إسقاط "مسيّرة" للحوثيين في مأرب

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، إسقاط قواته طائرة مسيرة تابعة لمسلحي جماعة الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية (يتبع وزارة الدفاع)، في بيان مقتضب، إن "القوات الحكومية أسقطت الطائرة المسيرة في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب".

وأضاف المركز أن "الطائرة الحوثية كان الهدف منها استطلاع مواقع الجيش اليمني"، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الحوثيين حول الأمر.

Advertisements

وأعلن التحالف العربي الجمعة، إسقاط 4 طائرات حوثية مسيرة انطلقت من اليمن تجاه السعودية، فيما قال الحوثيون إنهم قصفوا بدقة عالية مطار نجران وقاعدة عسكرية جنوب غربي السعودية.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.