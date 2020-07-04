العراق.. تعيين عبد الغني الأسدي رئيس جهاز "الأمن الوطني"

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني، خلفا لفالح الفياض، المعروف بقربه من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصادر (لم تسمها)، بأن "الكاظمي كلف الفريق الركن عبد الغني الأسدي برئاسة جهاز الأمن الوطني، كما عين قاسم الأعرجي (وزير الداخلية الأسبق) بمنصب مستشار الأمن الوطني".

ويشغل فالح الفياض، منصبي مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني منذ 2014، كما يتولى رئاسة "هيئة الحشد الشعبي" منذ 2018.

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ومستشارية الأمن الوطني ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة وتتولى مهمة تقديم الاستشارات الأمنية والعسكرية.

فيما جهاز الأمن الوطني مؤسسة مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية وتتولى العمل إلى جانب قوات "الداخلية" لضبط الأمن الداخلي.

ويأتي إعفاء الفياض، المعروف بقربه الشديد من إيران، من منصبين أمنيين مهمين بالتزامن مع تقارير إعلامية تتحدث عن تحرك رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لتقليل نفوذ طهران على القرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.