روسيا تقرر إعادة فتح سفارتها في ليبيا

موسكو / إلينا تسلوفا / الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في ليبيا، لكن سيكون مقرها بشكل مؤقت في تونس.
وقال لافروف، خلال اجتماع مع عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق (شرق)، الجمعة: "أود إبلاغكم أننا قررنا إعادة فتح السفارة الروسية في ليبيا، والتي سيرأسها في هذه المرحلة القائم بالأعمال السيد جامشيد بولتاييف"، بحسب مراسلة الخليج 365.
وأضاف: "سيكون مقرها مؤقتا في تونس لكن أريد أن أؤكد أن وظائفه تشير إلى تمثيل روسيا في جميع أراضي ليبيا".
وأشاد لافروف بمبادرة صالح بشأن وقف الأعمال العدائية على الفور وبداية الحوار السياسي لإنشاء سلطات موحدة على أساس التمثيل المتساوي للمناطق التاريخية الثلاث في ليبيا.
وقال إن إعلان القاهرة بشأن ليبيا يتماشى مع قرارات المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين، وقد يصبح أساس المناقشات الليبية حول تنفيذ مبادرة صالح.
من جانب آخر، رحب لافروف باتفاق فتح وحماس بشأن مواجهة صفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلية.
وقال: "نعتقد أن جهود المجتمع الدولي اليوم، لازمة أكثر من أي وقت مضى لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة تحت رعاية اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط بمشاركة نشطة من الدول العربية".
والخميس، عُقد مؤتمر صحفي مشترك بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، الذي تواجد بمدينة رام الله بالضفة الغربية، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرس، من العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال المسؤولان البارزان، خلال المؤتمر، إن "فتح" و"حماس" اتفقتا على توحيد جهودهما في مواجهة "صفقة القرن الأمريكية"، ومشروع "الضم" الإسرائيلي.
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