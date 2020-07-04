كورونا.. 10 وفيات بعُمان واثنتان في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت سلطنة عمان، السبت، 10 وفيات بكورونا، فيما رصدت قطر حالتي وفاة، ومثلهما بالمغرب، ووفاة واحدة في كل من الكويت والبحرين وليبيا، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إنها سجلت 10 وفيات بكورونا، و1177 إصابة، وتعافي 799 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 45 ألفا و106، بينها 203 وفيات، و26 ألفا و968 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، رصد حالتي وفاة، و530 إصابة، وشفاء 1804حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 99 ألفا و183، بينها 123 وفاة، و90 ألفا و387 حالة شفاء.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، عبر موقعها الخاص بإحصائيات كورونا، تسجيل حالتي وفاة بكورونا، و146 إصابة، وشفاء 54 مريضا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفا و434، بينها 232 وفاة، و9 آلاف و214 حالة شفاء.

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من جانبها، قالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، إنها سجلت حالة وفاة بالوباء، و813 إصابة، وتعافي 886.

ووفق الوزارة، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 48 ألفا و672، بينها 360 وفاة، و39 ألفا و276 حالة تعاف.

على الصعيد ذاته، سجلت وزارة الصحة في البحرين، وفاة واحدة، و573 إصابة، و735 حالة شفاء.

وبينت الوزارة، في بيان، أن مجمل الإصابات بلغ 28 ألفا و410، بينها 95 وفاة، و23 ألفا و318 متعاف.

في السياق، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، حالة وفاة، و27 إصابة، وتعافي 6 مرضى، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 918، بينها 27 وفاة، و230 حالة شفاء.

وحتى ظهر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 11 مليون و220 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 529 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و363 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.