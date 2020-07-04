تحديد موعد نهاية الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواعيد مباريات مرحلتين من المسابقة، حيث سيتم إقامتهما ما بين يومي 14 و 22 من يوليو/ تموز الجاري، وذلك في حال توفر كل متطلبات السلامة حسب بروتوكول الرابطة لاستئناف المسابقة.

وكشفت الرابطة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد ختام الموسم الجاري، حيث حددت يوم 26 يوليو/ تموز الجاري، مؤكدة أن مباريات المرحلة الأخيرة ستقام في وقت واحد في الساعة الرابعة بالتوقيت الصيفي البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال التوقيت الصيفي البريطاني تكون الساعة الموحدة في المملكة المتحدة مُتقدمة ساعة واحدة عن توقيت جرينيتش.

وجاءت مواعيد منافسات المرحلة السادسة والثلاثين، لتشهد افتتاحها يوم 14 من الشهر الجاري، بمباراة تجمع بين تشيلسي ونورويتش سيتي .

ويشهد يوم 15 يوليو/ تموز، مواجهة تجمع آرسنال بحامل اللقب ليفربول في ملعب “الإمارات” ، فيما تقام في اليوم ذاته ثلاث مباريات تجمع ما بين مانشستر سيتي وبورنموث، وبيرنلي وولفرهامبتون ، ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام.

وتقام أربع مباريات يوم 16 من ذات الشهر حيث يستضيف إيفرتون فريق أستون فيلا، فيما يحل شيفيلد يونايتد ضيفا على ليستر سيتي، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام مضيفه كريستال بالاس ويواجه ساوثهامبتون ضيفه برايتون.

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وتختتم منافسات المرحلة يوم 17 من الشهر ذاته، بمباراة تجمع وست هام يونايتد بضيفه واتفورد.

وتنطلق المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة)، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، حيث يواجه نورويتش سيتي ضيفه فريق بيرنلي، بينما تستأنف مباريات المرحلة يوم 19 من الشهر ذاته، بمباراتين تجمع الأولى بين فريقي بورنموث وساوثهامبتون بينما يحل توتنهام ضيفا على ليستر سيتي.

وسيواجه برايتون ضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما يستضيف شيفيلد يونايتد فريق إيفرتون، بينما يحل كريستال بالاس ضيفا على وولفرهامبتون، وذلك يوم 20 من الشهر ذاته.

ويستضيف أستون فيلا فريق آرسنال ، كما يحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد في يوم 21 من يوليو/ تموز.

وتختتم منافسات المرحلة في 22 من الشهر ذاته، بمواجهة قوية تجمع ليفربول مع ضيفه تشيلسي، فيما يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست هام يونايتد.