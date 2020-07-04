شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. انفجار هائل في محطة توليد كهرباء بالأحواز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت إيران ، منذ قليل، انفجاراً هائلاً، استهدف هذه المرة محطة “الزرقان” لتوليد الطاقة الكهربائية بمدينة الأحواز.
وأكدت وکالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، نقلاً عن منظمة مطافئ الأحواز، وقوعانفجارفي محطة للطاقة بمنطقة الزرقان جنوب غربيإيران.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد حدوث انفجار هائل في محطة توليد الكهرباء التي بنيت على أراضي منطقة الأحواز.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال نحو أسبوع هزت إيران ثلاثة حوادث مرتبطة بانفجارات، اثنان منها على الأقل في منشآت نووية ومستودعات أسلحة سرية.
وتم الإعلان عن الحوادث الثلاث من قبل وسائل إعلام إيرانية مع تقديم روايات وأعذار مختلفة، وأنها أقل خطورة مما يبدو، ويتم التحقيق فيها.
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