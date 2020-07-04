شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 56 وفاة و4128 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة مستجدات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) داخل المملكة.

ورصدت الوزارة تسجيل4,128 إصابة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي 2,642، وسجلت الصحة 56 وفاة جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (60815) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2295) حالة حرجة.

كما سجلت عدد ( 2642) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (143256) حالة.

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وقالت “الصحة” إن الحالات المسجلة وعددها (4128) حالة، 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 10٪، والبالغين 86٪.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (360) حالة، والدمام (315) حالة، والهفوف (217) حالة، والقطيف (214) حالة، ومكة المكرمة (212) حالة، والطائف (204) حالة، وخميس مشيط (201) حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات بلغ (1858) حالة، بإضافة (56) حالة وفاة جديدة. وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (52135) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1823763) فحص.

وأوضحت أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت ( 11091409 ) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (5889330) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي ( 525470 ) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.