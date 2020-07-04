شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يكشف سر ارتفاع الحرارة رغم بُعد الأرض عن الشمس (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفل، إن بُعد الأرض عن الشمس ليس له علاقة بارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، موضحا أن سبب الشعور بالحرارة هو زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض.

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” إن الأرض اليوم السبت في أبعد نقطة لها عن الشمس (الأوج)، ورغم ذلك فنحن في فصل الضيف.

وتابع الزعاق أن الأمر يتعلق بزاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، مضيفا أن سبب اختلاف عدد أيام الشهور بالنسبة للسنة القمرية والسنة الشمسية، هو أن القمر يدور في شكل بيضاوي حول الأرض، ولو كان القمر يدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام لشهر القمري 30 يومًا دائمًا.

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وأضاف الزعاق، أن الأرض تدور كذلك حول الشمس في شكل بيضاوي، ولو كانت تدور في شكل دائري لأصبح عدد أيام السنة الشمسية 366 يومًا دائمًا.

وتابع الزعاق قائلًا، بما أن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي، فأحيانًا يكون القمر قريبًا من الأرض، وأحيانًا تكون الأرض قريبة من الشمس، ولهذا تتفاوت عدد أيام الشهور بالزيادة أو النقص بين القمري والشمسي، فإذا كان القمر في أقرب نقطة له من الأرض، يطلق على هذا اسم نقطة الحضيض، وإذا كان في أبعد نقطة من الأرض تسمى نقطة الأوج، وهو نفس الأمر بالنسبة لقرب الأرض أو بعدها من الشمس.

وأضاف الزعاق: “اليوم السبت ستكون الشمس في أبعد نقطة لها من الأرض بما يسمى “الأوج الشمسي”، موضحا أن بعد الأرض أو قربها ليس هو السبب في الحرارة، فنحن في الصيف رغم أن الأرض متواجدة في أبعد نقطة عن الشمس.

وأشار الدكتور خالد الزعاق إلى أن السبب هو زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، فلو كانت عمودية أو شبه عمودية كانت الأجواء حارة، ولو كانت مائلة تكون الأجواء باردة.