شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 وافدين روّجوا لبيع «العملات النقدية المزيفة» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف عصابة ترويج العملات النفدية المزيفة، ونجحت الشرطة في ضبط أفراد التشكيل بعد ثبوت تورطهم في الجريمة.

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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على (ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد ثبوت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

وعثر بمقر إقامتهم في حي الصفاء بالرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب ( 148,000 ) ريال سعودي، و( 5,000,000 ) دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.