شكرا لقرائتكم خبر عن سقطت على عنقها ودخلت في غيبوبة كاملة.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سقطت فجأة وبشدة على عنقها، ما سبب لها غياب عن الوعي واختناق شديد.

Advertisements

وكان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل الطفلة وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس، وفور وصولها تم البدء في إجراءات إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال.

وأظهرت الفحوصات الأولية أن الطفلة في حالة صحية متدهورة للغاية، حيث أظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية (ARDS) نتيجة تعرضها لنقص شديد بنسبة الأكسجين بالدم آثر سقوطها الحاد.

وتمكن الفريق الطبي المعالج – بحمد الله وفضله- من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة أشتملت على استراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي، أسفرت عن تحسن الحالة السريرية للمريضة تدريجياً، إلى أن تم فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها، وبقدرة الله شفيت الطفلة تماماً وغادرت المستشفى في حاله صحية ممتازة وسط فرحة أهلها وسعادة الطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.