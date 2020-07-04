شكرا لقرائتكم خبر عن سقطت على عنقها ودخلت في غيبوبة كاملة.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نجح فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات سقطت فجأة وبشدة على عنقها، ما سبب لها غياب عن الوعي واختناق شديد.
وكان قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل الطفلة وهي في حالة غيبوبة كاملة وصعوبة شديدة بالتنفس، وفور وصولها تم البدء في إجراءات إنعاش الطفلة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتنويمها بالعناية المركزة للأطفال.
وأظهرت الفحوصات الأولية أن الطفلة في حالة صحية متدهورة للغاية، حيث أظهرت أشعة الصدر وجود علامات متلازمة العسرة التنفسية (ARDS) نتيجة تعرضها لنقص شديد بنسبة الأكسجين بالدم آثر سقوطها الحاد.
وتمكن الفريق الطبي المعالج – بحمد الله وفضله- من وضع خطة علاجية ناجحة للطفلة أشتملت على استراتيجيات متقدمة للتنفس الصناعي، أسفرت عن تحسن الحالة السريرية للمريضة تدريجياً، إلى أن تم فصلها عن أجهزة التنفس الصناعي مع العودة التدريجية لمستوى الوعي لديها، وبقدرة الله شفيت الطفلة تماماً وغادرت المستشفى في حاله صحية ممتازة وسط فرحة أهلها وسعادة الطاقم الطبي والتمريضي بالعناية.
كانت هذه تفاصيل خبر سقطت على عنقها ودخلت في غيبوبة كاملة.. إنقاذ طفلة عمرها 6 سنوات بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.