شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تعلق على مقطع «تقزيم الأشجار»: الموقع ليس تابعًا لنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت أمانة منطقة الرياض، اليوم (السبت)، علاقتها بمقطع فيديو متداول لتقزيم أشجار في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه “إشارة إلى الفيديو المتداول، والذي يظهر أعمال “تقزيم أشجار” في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها ملتزمة بعدم تقزيم الأشجار بتاتًا وفق التعميم الصادر بهذا الشأن”.

وأضافت الأمانة “أنه لا يتم تقزيم الأشجار إلا عند وجود ضرورة أمنية أو تشغيلية تستدعي ذلك”، موضحة أن “الموقع في الفيديو ليس تابعًا لها”.