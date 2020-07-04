رواد السوشيال ميديا إلى الناشطة المصرية ليلي سويف: "محدش بيصدق كلامك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، الناشطة المصرية ليلى سويف وبناتها بسبب هجومها على الدولة المصرية وترديد الشائعات.



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وقال رواد السوشيال ميديا: "بذمتك يا دكتورة ليلى إنتي معتقدة إن في حد بيصدق إللى إنتى بتقولي على العموم لو ده إعتقادك يبقى حضرتك لا تستحقي مكانك بهيئة التدريس".

وأضاف رواد السوشيال: "أعتقد برضه إنك لا تستحقي هذا المكان الرفيع طالما لسانك إتعود على الكدب والإدلاء بشائعات برضه واحدة ما عرفتشی تربی حد من ولادها يبقى لازم يا جماعة بالعقل كده تستبعد من التدريس".

وعلق النشطاء: "يا دكتورة إتقی ربنا إللي جاي في أيامك مش أد إللى راح وكل إللى إنتي بتعمليه مش هاينفعك وبرضه هاتتحسبي على أفعال ولادك لإنك المفروض مسئولة عنهم، فهمينا إيه مصلحة البلد في إنها تستقصد حضرتك وولادك، وعلى فكرة والله لو إتمشيتي في الشارع مع ولادك مفيش حد هايعرفكوا وماتعتمدیش كتير على شلة السرسجية إللي مسمين نفسهم ثورجية عشان دول أول ناس بتبيع بعض عشان شوية فلوس أو مصالح أو سبابيب".